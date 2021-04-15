.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Динамика доходностей ОФЗ в ближайшем будущем останется волатильной - Банк "Открытие"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 апреля 2021 года 13:21
Динамика доходностей ОФЗ в ближайшем будущем останется волатильной - Банк "Открытие"
Динамика доходностей ОФЗ в ближайшем будущем останется волатильной, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Аукционы по размещению ОФЗ прошли в среду с рекордными результатами. Суммарный спрос инвесторов на семилетние и десятилетние облигации с постоянным купонным доходом достиг 510 млрд руб., что стало максимумом за историю размещений. По семилетним бумагам было привлечено 170,73 млрд руб. (66% спроса) по ставке 7,08% годовых, по десятилетним - 213 млрд руб. (85%) по ставке 7,23% годовых. Общий результат стал третьим показателем за всю историю рынка гособлигаций", - отмечает в комментарии Петроневич. Телефонные переговоры между президентами США и России дали рынкам надежду на то, что риски санкций и эскалации ситуации на Донбассе, заложенные финансовыми рынками в рыночные инструменты, не реализуются, напоминает эксперт. Валютный рынок уже к утру 14 апреля полностью отыграл свое ослабление с начала месяца, укрепившись на 3%. Долговые рынки оказались более инерционными, участники рынка спешили зафиксировать самые высокие за последние 12 месяцев доходности. Впрочем, уже 15 апреля, после сообщений иностранных СМИ о готовящихся санкциях со стороны США в отношении госдолга России, рынок полностью отыграл весь позитив от телефонных переговоров. По мнению Петроневича, динамика доходностей ОФЗ в ближайшем будущем останется волатильной. В случае введения санкций можно будет увидеть дополнительный всплеск доходностей. Если их не введут, вполне возможно повторное медленное движение ставок в сторону снижения. Также эксперт "Открытие Research" обращает внимание на то факт, что за последние два месяца рынок очень сильно переоценил будущую траекторию изменения ключевой ставки. В феврале годовое значение форвардной ключевой ставки "через год" - среднегодовой уровень ставки на периоде от 12 до 24 месяцев в будущем - оценивалось рынком на уровне 5,25-5,5%, то есть ближе к нижней границе нейтрального диапазона 5-6% Банка России. Но в середине апреля ставка подобралась к отметке 7% - сильно выше нейтрального диапазона. Ключевое влияние на динамику ставок, помимо геополитического фона, окажет заседание Банка России 23 апреля, на котором он впервые раскроет свой количественный прогноз по ключевой ставке в базовом сценарии, возможно на горизонте до трех лет, отмечает Петроневич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
.
15 апреля 2021 года 14:47
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целью $62,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага с технической точки зрения движется... читать дальше
.15 апреля 2021 года 14:08
Цена золота может упасть ниже $1700 за тройскую унцию в течение 12 месяцев, отмечается в комментарии главы отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстена Менке. "Рост мировой экономики и инфляция возвращаются. Как сообщалось ранее на этой неделе, и потребительские, и... читать дальше
.15 апреля 2021 года 13:41
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Детского мира" с целью 200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28,9%, стоп-приказ: 140 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Общий объем оборота товаров... читать дальше
.15 апреля 2021 года 13:01
Индекс Мосбиржи завершит торги в четверг в диапазоне 3535-3615 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи в четверг снижается, отыгрывая консолидацию в ценах на нефть и снижение американского рынка накануне. "Впрочем, на премаркете фьючерсы на ведущие фондовые индексы США... читать дальше
.15 апреля 2021 года 12:42
Сезон отчетности компаний за первый квартал текущего года пока остается будущим значимым макродрайвером американского фондового рынка, говорится в обзоре ITI Capital. "На рынке активно обсуждают динамику ротации, открытие позиций, ставки, прогресс с вакцинацией и возобновление экономической... читать дальше
.15 апреля 2021 года 12:22
Высокий спрос на сельхозпродукцию поддерживает инвестиционную привлекательность ФосАгро - Альфа-банк
Высокий спрос на сельхозпродукцию поддерживает инвестиционную привлекательность "ФосАгро", говорится в комментарии Альфа-банка. Компания "ФосАгро" рекомендовала дивиденды в размере 63 руб. на акцию (21 руб. на GDR) из нераспределенной чистой прибыли за 2020г, отмечается в комментарии банка. Дата... читать дальше
.15 апреля 2021 года 12:01
Текущий рост котировок нефти марки Brent краткосрочен, более оправданный уровень - $60-63 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Рост цен на нефть марки Brent cчитаем избыточным, оцениваем фундаментальный уровень ниже - в $55-60 за баррель с учетом... читать дальше
.15 апреля 2021 года 11:43
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" составили "Top Picks US" - агрессивный инвестиционный портфель, сформированный из ценных бумаг иностранных эмитентов, которые имеют оптимальное соотношение риск-доходность. В него вошли Simon Property, Teladoc Health, Palantir Technologies, Аffirm Holdings и Lockheed... читать дальше
.15 апреля 2021 года 11:21
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома", сообщается в обзоре. "Правление "Газпрома" одобрило предложение выплатить в качестве дивидендов за 2020 год 12,55 руб. на акцию. Это существенно выше консенсуса и наших ожиданий. Наш прогноз предполагал, что компания выплатит... читать дальше
.15 апреля 2021 года 11:04
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют к покупке акции компаний потребительского сектора и полагают, что повышательное давление на зарплаты в розничной торговле будет меньше, чем в IT-секторе, говорится в комментарии. "Аналитики "ВТБ Капитала" на этой неделе снизили рекомендацию по акциям EPAM... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.