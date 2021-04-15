Сезон отчетности за 1К21 остается будущим макродрайвером рынка акций США - ITI Capital

Сезон отчетности компаний за первый квартал текущего года пока остается будущим значимым макродрайвером американского фондового рынка, говорится в обзоре ITI Capital.

"На рынке активно обсуждают динамику ротации, открытие позиций, ставки, прогресс с вакцинацией и возобновление экономической деятельности. В целом новостной фон достаточно скуден и соответствует наблюдавшейся ранее вялой торговле. На сезон отчетности за первый квартал все еще смотрят как на следующий значимый макродрайвер фондового рынка. Инвесторы ждут, что компании сообщат о превосходящих прогнозы финансовых результатах, но пока не ясно, поможет ли акциям превосходящая ожидания прибыль, учитывая то, что ее уже заложили в цены", - отмечают эксперты.

Геополитика все еще в значительной степени находится на заднем плане, хотя напряженность в отношениях между США и Китаем из-за Тайваня остается в центре внимания, указывают аналитики ITI Capital.

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