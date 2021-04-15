Высокий спрос на сельхозпродукцию поддерживает инвестиционную привлекательность ФосАгро - Альфа-банк

Высокий спрос на сельхозпродукцию поддерживает инвестиционную привлекательность "ФосАгро", говорится в комментарии Альфа-банка.

Компания "ФосАгро" рекомендовала дивиденды в размере 63 руб. на акцию (21 руб. на GDR) из нераспределенной чистой прибыли за 2020г, отмечается в комментарии банка. Дата закрытия реестра назначена на 7 июня 2021г. Размер дивидендов предполагает дивидендную доходность на уровне 1,5% и составляет примерно 8,1 млрд руб. По оценке экспертов банка, совокупные дивидендные выплаты за 2020г составят 38,3 млрд руб. при дивидендной доходности на уровне 11% к среднегодовой цене акций.

"Объявленные финальные дивиденды оказались выше нашей консервативной оценки на уровне 6,5 млрд руб., - пишут аналитики Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Ранее мы прогнозировали дивиденд на акцию минимум на уровне 50 руб. за 4К20. Мы считаем, что текущие цены на удобрения устойчивы на среднесрочном горизонте. Недавно опубликованная торговая статистика Китая отражает сильный спрос на китайском рынке. Импорт кукурузы в Китай вырос на 437% до 6,73 млн т, импорт пшеницы увеличился на 131,2% до 2,93 млн т. Импорт сои также вырос на 19% до 21,18 млн т. Сильный спрос на сельхозпродукцию поддерживает инвестиционную привлекательность ФосАгро за счет сильного спроса на удобрения".

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