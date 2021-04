"КИТ Финанс Брокер" составил топ-5 акций США

Название Цена,$ Таргет,$ Идея Simon Property Group Inc. 116 130 Восстановление деловой активности Teladoc Health Inc. 181 230 Растущий рынок и бизнес Palantir Technologies Inc. 23,3 29,8 Растущий рынок и бизнес Аffirm Holdings 73 110 Растущий рынок и бизнес Lockheed Martin Corp. 379 440 Геополитическая напряженность в мире

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" составили "Top Picks US" - агрессивный инвестиционный портфель, сформированный из ценных бумаг иностранных эмитентов, которые имеют оптимальное соотношение риск-доходность. В него вошли Simon Property, Teladoc Health, Palantir Technologies, Аffirm Holdings и Lockheed Martin, говорится в комментарии инвесткомпании. Портфель "Top Picks US" (структура - 100% акций, горизонт инвестирования 1-3 года):* - цена на момент включения акций в портфель Simon Property Group - крупнейший в мире фонд, который управляет торговыми центрами, ресторанами, центрами досуга и пр. Компания представила хорошие результаты за IV кв., несмотря на влияние пандемии COVID-19. Решила проблему с капиталом, сохранила эффективность и расширила свой бизнес через поглощение конкурента. "Мы считаем, что худшее для компании позади, запас финансовой прочности на более чем достаточном уровне. Подтверждаем рекомендацию покупать акции Simon Property с целевым ориентиром $130 + ежеквартальные дивиденды", - пишут аналитики "КИТ Финанс Брокер". Teladoc Health - международная компания в области телемедицины и дистанционного здравоохранения. "Специфика пандемии 2020г способствовала развитию медицинских услуг нового формата, - указывают эксперты инвесткомпании. - На фоне этого, количество онлайн посещений врачей выросло на 160%. При этом, менеджмент Teladoc Health прогнозирует высокие темпы роста в следующих годах. Менеджмент компании ожидает дополнительные $500 млн выручки к 2025 г. от синергии. Таким образом, в результате слияния Teladoc Health усиливает свои позиции на рынке здравоохранения и создает потенциал для дальнейшего роста бизнеса. Рекомендуем покупать акции Teladoc Health с целью $230". Palantir - американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики - спецслужбы США. "Palantir планирует к 2025г увеличить выручку в 4 раза - до $4 млрд за счет наращивания клиентской базы. Нужно обратить внимание на то, что средняя выручка на одного клиента увеличилась на 41% по сравнению с прошлым годом. Акция интересна в первую очередь долгосрочно. Ждем движения к $30 на отчете за I кв. 2020г", - отмечают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Affirm Holdings, Inc. - финансовая технологическая компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, США. Она выступает в качестве финансового кредитора ссуд в рассрочку, которые потребители могут использовать в торговых точках для финансирования покупки. "В конце февраля 2021г, компания выпустила первую дебетовую карту в США с элементом рассрочки, - указывают аналитики. - Мы считаем, что новый продукт компании позволит увеличить количество пользователей, что в свою очередь скажется на выручке компании Affirm и поддержании прежних темпов роста. В связи с этим, рекомендуем покупать акции Affirm Holdings с целевым ориентиром $110". Lockheed Martin - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в области авиастроения, авиакосмической техники, судостроения, автоматизации почтовых служб и аэропортовой инфраструктуры и логистики. "Положительная динамика финансовых показателей компании сохранится, этому способствуют геополитическая напряжённость в мире, в частности между США и Россией, Вашингтоном и Пекином, а также на Ближнем Востоке, - полагают эксперты "КИТ Финанс". - На фоне этого, у Lockheed Martin за последнее время увеличилось количество госконтрактов. Кроме этого, с приходом демократов к власти в США, военные расходы в следующие года могут увеличиться. Таким образом, мы рекомендуем включать акции Lockheed Martin в портфель с целевым ориентиром $440". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.