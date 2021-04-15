ПСБ рекомендует покупать акции "Газпрома"

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома", сообщается в обзоре.

"Правление "Газпрома" одобрило предложение выплатить в качестве дивидендов за 2020 год 12,55 руб. на акцию. Это существенно выше консенсуса и наших ожиданий. Наш прогноз предполагал, что компания выплатит порядка 8 руб. на акцию. Общий размер объявленных дивидендных выплат соответствует 50% от чистой прибыли "Газпрома", при этом по итогам 2020 года компания планировала направить на дивиденды только 40% прибыли (согласно дивидендной политике). Получается, переход на выплаты в соответствии с требованиями государства (50% от прибыли по МСФО) "Газпром" выполнит с годовым опережением. Мы позитивно оцениваем данную новость и рекомендуем акции "Газпрома" к покупке", - пишут эксперты ПСБ.

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