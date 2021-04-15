BCS Express позитивно оценивает средне- и долгосрочные перспективы цены акций "Детского мира"

Аналитики BCS Express позитивно оценивают средне- и долгосрочные перспективы котировок акций "Детского мира", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Детский мир" представил сильные результаты за I квартал 2021 года, констатирует эксперт Дмитрий Пучкарев. LFL-продажи группы вышли на максимальные уровни с III квартала 2019 года, как и темпы роста выручки. Онлайн-продажи замедлились к растущей базе I квартала 2020 года и снизились относительно сезонно сильного IV квартала 2020 года. Цифровой канал остается одним из ключевых драйверов развития компании.

"Компания продолжает расти, что в совокупности с ожиданиями крупных дивидендов на горизонте года позволяет рассчитывать на позитивную динамику котировок акций - умеренно позитивные средне- и долгосрочные ожидания", - пишет аналитик.

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