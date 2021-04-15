Объявленная рекомендация по дивидендам Газпрома поддержит котировки акций компании - BCS GM

Рекомендация правления "Газпрома" по дивидендам должна успокоить инвесторов и оказать заметную поддержку котировкам бумаг компании, считают аналитики BCS Global Markets (BCS GM).

"Мы полагаем, рынок не был до конца уверен в том, что "Газпром" когда-либо перейдет на уровень выплат в 50% прибыли. На наш взгляд, рекомендация менеджмента должна успокоить инвесторов и оказать заметную поддержку котировкам", - говорится в обзоре.

Как в нем отмечается, предложение о выплате по итогам 2020 года дивидендов "Газпрома" в размере 12,55 рубля на акцию заметно превзошла ожидания и оказалась намного выше консервативной оценки аналитиков BCS GM (8,4 руб./акция), среднего прогноза по рынку (9 руб./акция) и даже верхней границы консенсусного диапазона (12 руб./акция), с дивдоходностью 5,6%.

"Одной из причин, по которой компания решила выплатить очень высокие дивиденды за 2020 год, могло стать сильное начало сезона экспорта газа в Европу в 2021 году, где запасы газа в хранилищах продолжают опускаться ниже уровней прошлого года", - полагают эксперты инвестбанка. "Учитывая, что цены и объемы намного превышают официально запланированные в бюджете на 2021 год, мы полагаем, что на более высоких выплатах мог настаивать Минфин", - добавляют они.

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