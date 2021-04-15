Возможно ослабление рубля до 78 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1 в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль в четверг утром подешевел до 77 руб./$1 и может отступить к 78 руб./$1. Его дальнейшая динамика будет зависеть от того, насколько жёсткими окажутся санкционные действия США, указывают эксперты инвестбанка.

Рублёвый госдолг будет под давлением на фоне геополитических рисков, доходности российских гособлигаций утром в четверг могут вырасти на 5 базисных пунктов, полагают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.