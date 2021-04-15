Вероятен рост цены нефти в ближайшее время - BCS Express

Цена на нефть марки Brent обладает потенциалом роста в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent отметились в зоне $66,5 за баррель, сигнализируя об ощутимом улучшении сентимента и потенциале для смещения торгового диапазона вверх. На мой взгляд, рынок недооценивает риски из-за увеличения добычи ОПЕК+ во II-III квартале. Однако позитивные настроения на рынке могут и дальше поддерживать котировки, по крайней мере до тех пор, пока косвенные индикаторы будут демонстрировать сильный спрос", - указывает он в комментарии инвесткомпании.

Международное энергетическое агентство повысило прогноз по спросу на 2021 год на 0,23 млн б/с, до 96,7 млн б/с, констатирует аналитик. Ранее аналогичное повышение прогнозов сделали EIA и ОПЕК. Уверенность в сильном спросе поддерживает веру в то, что рост потребления во II квартале сможет компенсировать рост поставок со стороны ОПЕК+, отмечает Галактионов.

Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) в среду показала сокращение нефтяных запасов на 5,9 млн баррелей против ожидаемых 2,9 млн и оценки от API 3,6 млн. Запасы нефтепродуктов оказались ниже прогнозов, отмечает эксперт BCS Express.

Большое значение имеет динамика запасов бензина, которые выросли всего на 0,3 млн барр., в то время как предварительные данные от API предрекали скачок на 5,6 млн, обращает внимание аналитик. Рост спроса на бензин указывает на начало высокого сезона, когда растет автомобильный трафик и спрос на топливо. Совокупный объем поставок нефтепродуктов, косвенный индикатор потребления, вырос на 1,1 млн, до 20,3 млн баррелей. Загрузка НПЗ выросла на 1 п.п. и достигла максимума с марта 2020 года на уровне 85%.

Добыча нефти в США частично восстановилась после падения неделей ранее, констатирует Галактионов. Показатель составил 11 млн б/с. Несмотря на увеличение буровой активности, добыча все еще не показывает ощутимого роста, что также позитивно для цен, отмечает он. Чистый импорт нефти в США подрос на 0,4 млн б/с за счет снижения экспорта на 0,9 млн б/с.

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