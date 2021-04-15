Котировки акций Системы могут вырасти до 40 руб. в краткосрочной перспективе - BCS Express

Котировки акций АФК "Система" могут вырасти до уровня 40 рублей в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Бумаги компании выглядят уверенно в преддверии IPO Segezha Group. Акции дочерней компании будут внесены в список допущенных к торгам на Мосбирже бумаг с 27 апреля 2021 года. Причин для коррекции котировок акций "Системы" не наблюдается. Наоборот, сохраняется пространство для роста в сторону круглой отметки 40 рублей. Краткосрочные ожидания по цене бумаги остаются позитивными", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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