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14 апреля 2021 года 19:07
Рубль вполне может укрепиться до 72-73 руб./$1 к концу 2021г - Банк "Открытие"
Рубль вполне может укрепиться до 72-73 руб./$1 к концу 2021г, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Зарубежные инвесторы не спешат инвестировать в рублевые активы, принимая во внимание риски развития конфликта на востоке Украины, возможных санкций, а также ожидаемый дальнейший рост уровня доходностей и снижения цены российских долговых бумаг, - пишет эксперт. - Только за март нерезиденты сократили свой портфель ОФЗ на 125 млрд руб. - чуть менее 1% рынка. Если сопоставлять динамику рубля с корзиной валют развивающихся стран и динамикой норвежской кроны, то потеря интереса нерезидентов, начиная с середины марта по 12 апреля, могла стоить рублю около 5-6% его стоимости или от 4 до 5 рублей за доллар". Телефонные переговоры между президентами США и России вечером 13 апреля снизили градус напряженности, и финансовые рынки отреагировали ростом. Рубль укрепился на 3%, долговые рынки оказались более инерционными, и участники рынка поспешили зафиксировать самые высокие за последние 12 месяцев доходности, отмечает Петроневич. Доходность при размещении Минфином 10-летних ОФЗ утром 14 апреля составила 7,23%, вблизи верхней границы за последние несколько дней 7,30%, но уже к концу дня она опустилась ниже 7,12%. "Наблюдаемая коррекция в меньшей степени затронула однолетние ОФЗ и короткие свопы на ключевую ставку - они снизились всего на 5-7 б.п. по сравнению с коррекцией на 15 б.п. на другие срочности, - указывает эксперт "Открытие Research". - Таким образом, рынки пока по-прежнему закладывают повышение ключевой ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании. Несмотря на тот факт, что рынки еще могут переоценить свои ожидания в отношении решения Банка России по ключевой ставке, инфляционная динамика скорее указывает на необходимость более решительного шага со стороны регулятора". Вместе с тем фундаментально рубль, по мнению Петроневича, продолжает выглядеть недооцененным: цена на нефть и другие основные товары российского экспорта держатся вблизи или выше средних уровней 2019 года, а ограничения на международный туризм сдерживают спрос на валюту со стороны населения. По мере приближения цикла увеличения ключевой ставки к своему завершению, во второй половине года можно ожидать возврата интереса нерезидентов к российским активам - если, конечно, от этого шага инвесторов не продолжат удерживать санкционные риски и геополитическая ситуация. При этом сценарии рубль вполне сможет отыграть утраченные позиции и вернуться к концу 2021 года на уровень около 72-73 руб./$1. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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