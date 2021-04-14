Цена нефти пока будет удерживаться в диапазоне $60,5-65,5/барр. - Saxo Bank

Краткосрочные проблемы все еще могут ограничить потенциал роста цены нефти, удерживая ее в диапазоне $60,5-65,5 за баррель Brent, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Цена на нефть во вторник получила поддержку после того, как ОПЕК скорректировала свой прогноз на 2021 год в сторону повышения, заявив, что спрос продолжит восстанавливаться, несмотря на возобновление роста случаев заболевания коронавирусом. Дополнительную поддержку оказало ослабление доллара и отраслевой отчет API, указывающий на очередное снижение запасов сырой нефти в США. Несмотря на то, что перспективы спроса на вторую половину года выглядят многообещающе, краткосрочные проблемы все еще могут ограничить потенциал роста, удерживая диапазон цен на нефть марки Brent в районе от $60,5 до $65,5. Однако серия более высоких дневных минимумов может сигнализировать о том, что рынок постепенно набирает обороты. Сегодня следим за данными еженедельного отчета EIA и ежемесячного отчета IEA по рынку нефти", - отмечают эксперты Saxo Bank.

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