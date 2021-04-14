Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,5 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта значительно укрепляется к доллару и евро за счет снижения геополитической напряженности после сообщений о прошедшем телефонном разговоре между президентами России и США, а также за счет информации о возможной скорой встрече двух лидеров. Ожидание новых санкций и других ограничений снижено, что и отразилось на динамике российской валюты. Нефтяные котировки продолжают рост на факторах сокращения запасов сырья в США по итогам прошлой недели (запасы сократились на 3,61 млн баррелей), а также за счет пересмотра прогноза по спросу на топливо. МЭА увеличило прогноз по потреблению нефти в текущем году на 230 тысяч баррелей в сутки, основываясь на экономических данных разных стран", - отмечает Тузов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,74% и составила $64,78 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,71% и составила $61,21 за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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