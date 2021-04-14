Акции Х5 Retail, Магнита и Ленты интересны для долгосрочных вложений - ПСБ

Акции Х5 Retail, "Магнита" и "Ленты" интересны для долгосрочных вложений, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Людмилы Теличко.

Аналитик ожидает темп роста ритейла в 2021г на уровне 8% (темп 2019 года), а в 2022г - на уровне 5%. В оценку закладывается достаточно быстрая перспектива роста рынка с учетом всех обновлений, которые внес пандемийный год, однако внесена корректировка на некоторый "откат" по темпу роста выручки в I полугодии. Данное снижение, на взгляд Теличко, может быть связано с сокращением платежеспособности населения и наличия некоторого количества запасов, созданных в прошлом году.

Аналитик ПСБ считает обновленный ритейл интересным для долгосрочных вложений, в частности, интересны передовые сетевые ритейлеры, такие как: X5 Retail Group , "Магнит" и "Лента".

"Х5 (наш целевой уровень 3000 руб. за акцию, потенциал 25% к текущей цене) продолжает наращивать долю рынка (12,8% в 2020 году по сравнению с 11,5% в 2019 году), опережая по темпам роста ближайших конкурентов. Также компания наращивает вложения в цифровизацию, имеет развитую сеть логистики и диверсифицированную систему магазинов, что позволило ей в период пандемии быстро адаптироваться и сохранить бесперебойную работу. "Магнит" (целевой 6100 руб. за акцию, потенциал 19%) в обновленной стратегии делает акцент на электронной коммерции, экспансии в регионы и разрабатывает собственное суперприложение. А "Лента" (целевой уровень 280 руб. за акцию, потенциал 15%) начинает отходить от формата развития только крупных магазинов и планирует развивать более мелкие форматы - магазины у дома", - пишет Теличко.

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