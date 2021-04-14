Рубль во II полугодии, скорее всего, вернется к уровню 75 руб./$1 - Россельхозбанк

Рубль во II полугодии 2021г, скорее всего, вернется к уровню 75 руб./$1, говорится в комментарии портфельного управляющего "РСХБ Управление Активами" Михаила Армякова.

Российский рубль привлек к себе внимание, когда, игнорируя высокую цену нефти, устремился к отметке 76 руб./$1. Основной причиной стремительного движения котировок, по мнению эксперта, были риски, связанные с геополитической напряженностью.

"Состояние российской экономики и финансовой системы дает нам повод ожидать возвращения курса российского рубля к отметке 75 руб./$1 во второй половине текущего года. Подобному выводу есть несколько оснований. Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз роста глобального ВВП в текущем году до 6%. Такие темпы роста приведут к повышенному спросу на товарные активы, что отразится на их цене. Рост цен на энергоресурсы, металлы, химическую продукцию и т.д. на мировом рынке уже наблюдается. По мере открытия мировой экономики во втором полугодии рост цен на товарные активы может только ускориться. Российская экономика станет одним из основных бенефициаров возвращения мировой экономики в нормальное состояние после того, как пандемию коронавируса удастся обуздать", - пишет Армяков.

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