Возможно возвращение рубля выше 76 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно возвращение курса рубля к доллару выше 76 руб./$1 в ближайшие дни, несмотря на перепроданность, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"На фоне нарастающего геополитического давления любой переход к конструктивному диалогу воспринимается позитивно и резко снижает санкционные риски. В результате новости о телефонном разговоре президентов России и США курс пары USD/RUB значительно снизился . Другие валюты EM также в основном укрепляются на фоне ослабления доллара, - отмечают эксперты банка. - Тем не менее геополитическая обстановка остается напряженной, и вряд ли раскручивающийся конфликт разрешится единомоментно. Поэтому давление на рубль сохранится, в ближайшие дни курс может вернуться выше 76 руб./$1 при появлении не таких позитивных новостей. При этом торги вторника в очередной раз показали насколько рубль перепродан из-за санкционной угрозы, и национальная валюта может продолжить постепенное укрепление в сторону обоснованных 74-75 руб./$1".

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