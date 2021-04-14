ЦБ РФ с равной вероятностью может повысить ставку на 25 или 50 б.п. 23 апреля - ITI Capital

ЦБ РФ с равной вероятностью может повысить ключевую ставку на 25 или 50 б.п. по итогам заседания 23 апреля текущего года, считают аналитики ITI Capital.

"Текущая неделя также станет последней перед неделей "тишины", которая завершится опорным заседанием ЦБ России по монетарной политике (23 апреля). С учетом неослабевающего инфляционного давления (недельная инфляция с 30 марта по 5 апреля вновь составила 0,2%) и возобновившегося роста ставок коротких ОФЗ, мы с большой вероятностью ждем еще одного шага по ужесточению параметров денежно-кредитной политики. Пока мы с равной вероятностью предполагаем, что ключевая ставка может быть поднята на 25 или 50 б.п." - пишут эксперты в своем обзоре.

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