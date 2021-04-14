"Финам" рекомендует покупать акции Merck & Co. с прогнозной ценой $90,5

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Merck & Co. с прогнозной ценой $90,5 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,59% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Полная доходность с учетом дивидендов за следующие четыре квартала (NTM) при этом составляет 22%, отмечает эксперт инвесткомпании Александр Ковалев.

Аналитик также указывает следующие позитивные факторы для покупки бумаги:

- Продажи ключевого препарата компании Keytruda в ближайшие годы будут расти за счет одобрений его использования для лечения новых типов онкологических поражений регуляторами;

- Эксклюзивный патент на Keytruda сохранится до конца 2028 года;

- Дивидендная доходность NTM компании прогнозируется на уровне 3,4%;

- Препарат для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы Vericiguat был одобрен FDA в январе 2021 года и, вероятно, вскоре получит разрешение на использование в ЕС и Японии;

- Джо Байден в марте 2021 года объявил, что Merck & Co. поможет J & J в производстве вакцины против коронавируса и получит на эти цели $ 268,8 млн;

- Менеджмент Merck & Co. рассчитывает на скорректированный EPS 2021 года в диапазоне $6,48-6,68, что предполагает максимальный рост в рамках солидных 12,46%.

Merck & Co. - одна из крупнейших мировых транснациональных фармацевтических компаний, которая разрабатывает инновационные решения в области здравоохранения с помощью рецептурных лекарств, вакцин, био- и ветеринарных препаратов.

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