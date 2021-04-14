Возможен высокий спрос на ОФЗ на аукционах Минфина в среду - Уралсиб

Возможен высокий спрос на ОФЗ со стороны инвесторов на аукционах Минфина в среду, полагают аналитики Уралсиба Ирина Лебедева и Наталия Березина.

Улучшение геополитической обстановки может позитивно сказаться на аукционах Минфина в среду, на которых эксперты корпорации и так ждали довольно высокого спроса, говорится в обзоре.

"Этому будет способствовать погашение ОФЗ 26205, объем этого выпуска составляет 150 млрд руб. Вполне вероятно, что значительная часть средств будет реинвестирована. Также погашаются КОБР 41-й серии, их объем в обращении равен 261 млрд руб., а во вторник суммарный спрос на трех аукционах по доразмещению 42-44-го выпусков составил 146 млрд руб. Погашение 41-го выпуска поддержит уровень ликвидности в банковской системе, что также может позитивно повлиять на интерес к ОФЗ", - пишут аналитики.

Минфин со своей стороны предложит ОФЗ 26235 и ОФЗ 26236 в безлимитном формате, их неразмещенный объем значителен. Правда, отмечают Лебедева и Березина, остается вопрос, связанный с их ликвидностью, что может препятствовать росту спроса на первичных аукционах: существенный объем этих бумаг был размещен в последние две недели, когда госбанки выступили крупными покупателями. Маловероятно, что вложения госбанков будут способствовать улучшению ликвидности вторичного рынка, предполагалось, что эти облигации останутся в портфелях в течение длительного времени, указывают эксперты Уралсиба.

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