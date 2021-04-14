Вероятна консолидация рубля в диапазоне 75-76 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Вероятна консолидация курса рубля к доллару в диапазоне 75-76 руб./$1 в ближайшее время, полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Основное движение рубля в текущий момент обязано сообщениям о звонке президента США Байдена президенту РФ Путину с предложением провести саммит двух стран для обсуждения накопившихся вопросов и выстраивания более конструктивных отношений, отмечает эксперт в своем комментарии. Столь значительное движение лишний раз подтвердило, что основные потери рубля были связаны именно с геополитикой, а не "базовыми" тенденциями в платежном балансе, указывает он.

"По нашим оценкам, до этого момента премия за "нерыночные" риски в курсе рубля составляла около 5-6%, и улучшение геополитического фона потенциально может вызвать ее сокращение до более традиционных 2-3%. Это означает возможность укрепления рубля до 73-74 руб./$1 при условии неизменности остальных рыночных факторов. Впереди нас также ждет очередной налоговый период, который заставит экспортеров активнее продавать валюту после выбора выжидательной тактики в последние дни. Пока же рассчитываем на стабилизацию рубля в диапазоне 75-76 руб./$1", - пишет Полевой.

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