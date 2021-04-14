Идея дня: стоит сократить позиции в "акциях стоимости" на фондовом рынке США - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам в текущий момент стоит сократить позиции в "акциях стоимости" на фондовом рынке США, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Плохие новости о вакцине J&J привели к снижению доходности гособлигаций США и росту индекса Nasdaq до нового максимума. Рынок акций США в настоящее время растет быстрее рынков других стран, и "акции роста" вновь обгоняют "акции стоимости". Мы предлагаем сократить позиции в "акциях стоимости", при этом продажи должны быть тактические - с планом выкупа", - отмечают эксперты.

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