Закрепление котировок нефти выше $65/барр. маловероятно в настоящее время - ПСБ

Закрепление котировок нефти марки Brent выше $65 за баррель маловероятно в настоящее время, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

Цена на нефть марки Brent в среду утром пытается идти выше - к $65 за баррель - на фоне излишне оптимистичного, на взгляд экспертов ПСБ, прогноза ОПЕК (потребление на этот год повышено с 96,27 млн барр./день до 96,46 млн барр./день). В основе этого лежат ожидания восстановления мировой экономики на фоне стимулов центробанков и снятия карантинных ограничений благодаря массовой вакцинации населения, отмечают аналитики.

"В среду в фокусе будут ежемесячный отчёт МЭА и статистика от Минэнерго США. Полагаем, что МЭА выпустит более сдержанный прогноз, таким образом способствуя охлаждению импульса к росту цен нефти. Мы не ожидаем закрепления котировок нефти марки Brent выше $65 за баррель", - указывают в ПСБ.

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