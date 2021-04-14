Возможно укрепление рубля до уровня 75 руб./$1 - ПСБ

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровня 75 руб./$1 на фоне хорошей внешней конъюнктуры в среду, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Рубль продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам в среду утром, в результате чего пара доллар/рубль закрепилась ниже 76 руб./$1. При этом покупкам в российской валюте способствуют подъем цен на нефть, позитивная динамика валют развивающихся стран, а также снижение геополитической напряженности. В дальнейшем рубль может продолжить восстанавливать позиции на фоне хорошей внешней конъюнктуры, что приведет к отступлению доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 руб./$1", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

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