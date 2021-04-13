Инвесторы позитивно оценивают новую стратегию TCS и хотят нарастить позиции в бумаге - BCS GM

Частные и институциональные инвесторы положительно оценивают представленную TCS Group новую стратегию до 2023 года, свидетельствуют данные опроса клиентов BCS Global Markets (BCS GM).

При этом наибольший интерес у опрошенных вызвали недавно запущенный компанией продукт рассрочки, или BNPL (buy now, pay later, "купи сейчас, плати потом"), а также решения для продавцов.

"Большинство опрошенных нами частных и институциональных инвесторов положительно оценивают новую стратегию, при этом институционалы в большей степени были приятно удивлены планами роста - 17% против 7% частных инвесторов. Инвесторам больше всего понравились две цели: рост генерирующих прибыль продуктов и географическая экспансия - эти две цели выделили 56% институциональных и 72% розничных клиентов. Из новых направлений развития TCS респондентам больше всего понравился недавно запущенный продукт рассрочки, или BNPL (понравился 28% институциональных и 46% розничных клиентов), а также решения для продавцов - 28% и 32% голосов. Лизинг и страхование жизни/ДМС получили наименьшее количество голосов: 10% институциональных и 11% частных респондентов. Хорошие перспективы инвесторы видят в кредитовании МСБ, премиум-банкинге и ипотеке", - говорится в обзоре.

Согласно результатам опроса, более чем три четверти респондентов хотят добавить в свои портфели бумаги TCS, при этом большинство ждет более удачной точки входа. Лишь 16% институциональных и 22% розничных инвесторов хотели бы зафиксировать прибыль, сократить или закрыть свои позиции в бумаге.

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