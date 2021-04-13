Котировки акций Tesla могут вырасти на 25% до лета 2021г - "Фридом Финанс"

Котировки акций Tesla Inc. могут вырасти на 25% от текущих уровней до лета 2021 года, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Котировки акций Tesla вернулись выше уровня в $700 за штуку, что на 30% выше мартовских минимумов. Консенсус дает оценку чуть выше $630 за акцию, большинство инвесткомпаний склоняется к продаже акций на локальных уровнях. Однако технически потенциал роста сохраняется, - пишет Емельянов в своем комментарии. - Текущий квартал будет вторым по счету, когда Tesla покажет выручку более $10 млрд. Учитывая опережающий спрос на электромобили в Китае и США, результат может снова быть выше ожиданий, и это позволит котировкам вернуться к пикам января-февраля, когда они торговались около $900. Это дает потенциал роста котировок акций до лета еще на 25%".

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