Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы GDR Mail.ru Group, говорится в обзоре инвесткомпании.

Бумаги Mail.ru Group с перерывами на боковик снижаются с декабря 2020 года, констатирует аналитик Дмитрий Пучкарев. С начала 2021 года котировки просели на 12%, последняя волна распродаж была в начале марта.

Эксперт BCS Express выделяет из драйверов снижения ослабление спроса на бумаги IT-сектора в 2021 году, а также неоднозначный отчет компании за 2020 год. Компания остается растущей, однако участников рынка могут настораживать нестабильные показатели рентабельности группы, указывает Пучкарев.

"В долгосрочной перспективе сохраняются позитивные ожидания по GDR Mail.ru. Масштабы бизнеса компании растут, а исходя из текущих мультипликаторов группа оценена заметно дешевле конкурентов как на российском, так и на мировом рынке", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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