Благоприятная ситуация на мировом рынке стали окажет поддержку цене акций НЛМК - ПСБ

Благоприятная ситуация на мировом рынке стали окажет дальнейшую поддержку котировкам акций "НЛМК", полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы ожидали от "НЛМК" сильных операционных результатов за первый квартал 2021 года. Рост производства, на наш взгляд, закономерен и связан с увеличением производительности оборудования после реконструкции, а также с завершением плановых ремонтов в сегменте сортового проката в РФ. Во всех ключевых регионах сбыта компании наблюдается рост цен на металлопродукцию, обусловленный продолжающимся восстановлением деловой активности, в результате чего динамика спроса на стальную продукцию опережает предложение, - пишут эксперты ПСБ. - Полагаем, что благоприятная ситуация на мировом рынке стали окажет дальнейшую поддержку котировкам акций "НЛМК". Также мы отмечаем привлекательный дивидендный профиль компании".

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