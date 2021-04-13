Акции KLA Corp. интересны для долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции KLA Corp. интересны инвесторам в долгосрочной перспективе за счет своей устойчивости, технологической развитости, а также положительных ожиданий от внедрения новых технологий, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Котировки акции KLA с 2019 года находятся в восходящей тенденции, которая периодически прерывается из-за коррекций. Наибольшая просадка пришлась на март 2020 год на фоне пандемии. Однако уже в мае акции полностью восстановились. На дневном и недельном графике индикатор RSI не сообщает о перекупленности, однако кривые MACD разворачиваются вбок - это может стать сигналом боковой консолидации или коррекции в среднесрочной перспективе. О ней может сообщить пробой уровня $335 за шутку сверху вниз, что открывает дорогу к $320 и далее к 50-дневной скользящей средней. Долгосрочные ожидания умеренно позитивные. Для возобновления фазы роста потребуется преодолеть $360 снизу вверх, что откроет дорогу к уровням выше $380", - указывает Гаврилов.

Также аналитик отмечает, что KLA имеет высокую финансовую устойчивость, что позволяет выплачивать дивиденды и проводить программу обратного выкупа акций. У компании высокая рентабельность и низкая долговая нагрузка, однако по мультипликаторам P/E и EV/Sales KLA выглядит переоцененной на рынке, обращает внимание он.

Будущее производителей полупроводникового оборудования и всего сектора на долгосрочном горизонте выглядит умеренно позитивно, уверен Гаврилов - это связано с развитием технологий в таких областях, как облачные вычисления, дата-центры, IoT, 5G, электромобили, в том числе с использованием автономного вождения, AI. Сама KLA не занимается производством чипов, фактически она создает оборудование и программное обеспечение, чтобы мощности производителей работали. Клиентов достаточно много, рынок сбыта большой, есть потенциал для увеличения объемов продаж, отмечает эксперт BCS Express.

Указывает аналитик инвесткомпании и на возможные риски для корпорации:

- Поскольку основная доля выручки генерируется за пределами США, рост доллара может оказать негативное влияние на финансовые результаты компании.

- Общеэкономический спад. В этом случае спрос на продукцию будет снижаться, однако, учитывая финансовую устойчивость, компания способна пережить такой период.

- Полупроводниковая отрасль в целом носит цикличный характер, поэтому может пострадать рентабельность и прибыль (это может произойти при снижении спроса на смартфоны, компьютеры, системы коммуникаций и т.д.).

- В условиях конкуренции нужно постоянно проводить инвестиционные программы и поддерживать технологические превосходство (это требует расходов, а во время цикличного спада спроса может оказать существенное давление на котировки акций).

- Торговые войны с Китаем, а также развитие собственного китайского производства для полупроводниковой промышленности.

KLA Corp. - один из ведущих поставщиков систем управления технологическими процессами и контроля за выходом продукции для полупроводниковой промышленности и наноэлектроники. Компания предлагает инструменты для производства микросхем и пластин, а также производит устройства питания, светодиоды, микромеханические системы для дисплеев.

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