Акции Северстали пока по-прежнему интересны для "быков" - "Велес Капитал"

Акции "Северстали" в настоящее время по-прежнему представляют интерес для "быков" на фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Северстали" к середине сессии отступили от очередного пика в 1650 рублей и опустились в район 1620 рублей, пытаясь снять краткосрочную перекупленность. Ближайшими целями коррекции бумаг при ухудшении общих настроений могут стать отметки 1555 рублей и 1500 рублей. При этом в пятницу компания, как ожидается, представит сильные финансовые результаты по МСФО за первый квартал текущего года, которые при прочих равных могут активизировать покупателей в конце недели, - отмечает эксперт инвесткомпании. - У текущих уровней можно зафиксировать часть краткосрочной прибыли, но в целом акции продолжают смотреться для "быков" интересно при положении котировок выше 1500 рублей, а среднесрочно - выше 1400 рублей".

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