Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 4080-4130 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4080-4130 пунктов во вторник, полагает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался в узком диапазоне. Индикатор RSI остается в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация или коррекция на фоне фиксации прибыли. В случае продолжения восходящего импульса следующим сопротивлением выступит уровень 4200 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

На взгляд аналитика, 13 апреля мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов публикация данных о потребительской инфляции в США: по прогнозам, темпы роста цен в марте вернутся к уровням, отмечавшимся до пандемии. В глазах участников рынка инфляция продолжает оставаться одним из главных факторов риска, ведь при продолжении роста она может снизить стоимость активов, покупательскую способность и корпоративную рентабельность, подчеркивает Сурков.

"Кроме того, внимание инвестсообщества сконцентрировано на стартующем вскоре сезоне отчетности финансовых институтов за I кв. 2021г, что, вероятно, даст участникам рынка представление об общем состоянии американского корпоративного и потребительского сектора, а также темпах восстановления экономической активности. Глобальная эпидемиологическая ситуация остается неоднозначной. Скорость вакцинации в США продолжает внушать инвесторам оптимизм, в то время как глобальные суточные случаи заражений COVID-19 накануне составили 588 тыс., что примерно соотносится с пиком второй волны пандемии", - пишет эксперт "Фридом Финанс".

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