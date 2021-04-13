Рубль во II квартале, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-78,5 руб./$1 - ITI Capital

Рубль во II квартале 2021г, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 74,5-78,5 руб./$1, отмечается в комментарии аналитиков ITI Capital Сергея Волобоева и Ольги Николаевой.

"Геополитические риски в ближайшие недели и месяцы с высокой вероятностью будут доминировать над фундаментальными (экономическими) факторами поведения рубля, - полагают эксперты инвесткомпании. - Это определяется необычно высокой концентрацией внешне- и внутриполитических рисков в ближайшее время (санкции США, конфликт на востоке Украины, ситуация с Навальным, выборы в Госдуму в сентябре). Ожидавшиеся с момента прихода к власти администрации Байдена санкции США (объявленные 2 марта) не затронули всего перечня двусторонних проблем и не были введены в полном объеме, не разрешив таким образом неопределенности для инвесторов (прежде всего, внешних). Ухудшение состояния Навального и резкое обострение ситуации вокруг Донбасса добавили оснований для беспокойства".

По мнению аналитиков, в данной ситуации вполне оправданное ужесточение действий и риторики ЦБ в ответ на плохие данные по инфляции и ослабление рубля (включая растущую вероятность более резкого повышения ключевой ставки на заседании 23 апреля) не сделали вложения в ОФЗ более привлекательными для нерезидентов и замедлили приток капитала в другие сектора финансового рынка (включая рынок акций). Реакция российских властей на новые вызовы осложняется приближением выборов в сентябре, повышая риск краткосрочных и нацеленных прежде всего на внутреннюю аудиторию действий.

"Трудности с прогнозированием потоков капитала на фоне сохраняющихся и новых политических вызовов не позволяют инвесторам с уверенностью оценивать перспективы изменения платежного баланса России в целом, несмотря на раннее начало цикла ужесточения ДКП ЦБ и в целом конструктивные события для сырьевых рынков, - пишут Волобуев и Николаева. - В этих условиях ожидать скорого возвращения иностранных портфельных инвесторов на рынок рублевого госдолга сложно. Исходя из этих соображений, мы снижаем наши оценки потенциала укрепления рубля с текущих уровней до конца второго квартала 2021 г. с 71,5 руб./$1 (7,5%) до 74,5руб./$1 (3,7%)".

Также эксперты ITI Capital отмечают, что в случае не столь вероятного сценария обращения санкций США на госдолг России они не ожидают, что курс рубля окажется ниже минимумов осени прошлого года (80,5 руб./$1, примерно на 4,1% слабее текущих уровней).

"Поведение рубля в экстремальном (и маловероятном) сценарии вооруженного конфликта на территории Украины, включающем риски сверхжестких санкций против России, прогнозировать сложнее, но и в таком сценарии мы не ожидаем намного более существенного ослабления валютного курса, чем в предыдущем сценарии. Наиболее вероятный диапазон рубля на конец второго квартала - 74,5-78,5 руб./%1", - прогнозируют стратеги инвесткомпании.

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