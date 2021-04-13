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13 апреля 2021 года 13:19
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций Kellogg с целью $72
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Kellogg Co. с целью $72 за штуку и стоп-лоссом на уровне $58", говорится в комментарии. Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - Возобновления в 2021г обратного выкупа акций. - Расширение ассортимента продуктов из мяса растительного происхождения и с нулевым содержанием сахара. - Растущие дивиденды (доходность более 3%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-KELLOGG-АКЦИИ-ИВЕСТИДЕЯ
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