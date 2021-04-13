Индекс Мосбиржи завершит торги во вторник в диапазоне 3505-3550 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи завершит торги во вторник в диапазоне 3505-3550 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи к 11:00 мск вырос на 0,2%, несмотря на неоднородную динамику на премаркете в США, - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Осин. - В ближайшие месяцы ФРС США прогнозирует ускорение роста производства и занятости, что продолжает оказывать благоприятное влияние на котировки. Еще одним фактором, стимулирующим рост рынка, стали данные торгового баланса КНР, отразившие увеличение импорта на 38,1% г/г. Впрочем, этот результат во многом обусловлен эффектом низкой базы прошлого года".

Риски для фондового рынка, по мнению эксперта, связаны с публикацией во вторник индекса потребительских цен США за март. Прогноз предполагает рост показателя на 0,5% м/м и 2,5% г/г после 0,4% м/м и 1,7% г/г в феврале. Сезонный пик для него в США при отсутствии значимых ценовых шоков на рынке придется на май, после чего факторы трендовой и циклической внутригодовой динамики начнут сдерживать инфляцию, полагает Осин. Ожидания ее замедления во втором полугодии, возможно, ослабят негативную реакцию рынка на темпы повышения цен, если они окажутся выше прогнозных.

Лидеры роста во вторник - "ММК" и "Северсталь". "Поддержку их котировкам оказывают данные об увеличении импорта железной руды и стали в КНР в марте на 19% и 17% соответственно, а также благоприятная для отрасли динамика внутрироссийских цен на горячекатаную сталь в последние недели. Под влиянием внешнего спроса она подорожала на 5-8%". - указывает аналитик "Фридом Финанс".

По его мнению, несмотря на повышение нефтяных котировок, бумаги широкого спектра российских компаний ТЭК выглядят хуже рынка. Возможная причина - неопределенность в отношении ожидаемой сегодня публикации ежемесячного обзора ОПЕК.

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