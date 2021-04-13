"Уралсиб" рекомендует покупать акции "НОВАТЭКа", ожидая продолжения повышения спроса на газ во II кв. 2021г и роста выручки от жидких УВ в I кв. 2021г, отмечается в комментарии аналитика корпорации Алексея Кокина.

"Учитывая регулируемые цены на газ в РФ, можно ожидать, что рост выручки компании в этом сегменте составит около 10% год к году. Режим ограничения мобильности, вероятно, окажет меньшее влияние на рынок РФ во II кв. 2021г, чем во II кв. 2020г, поэтому вероятен дальнейший рост объемов реализации газа год к году. В сегменте жидких УВ февраль-март 2021г были немного хуже по ценовым параметрам февраля-марта 2020г, когда цена Brent была близка к комфортному для компаний-экспортеров уровню $60/барр. Однако если в марте 2020г цена Brent резко снизилась, то в марте 2021г она составляла около $65/барр. и в апреле пока остается в диапазоне $60-65/барр., благодаря этому можно ожидать роста выручки от сегмента ЖУВ год к году, несмотря на снижение объема продаж продуктов комплекса в Усть-Луге", - пишет Кокин.

Также эксперт "Уралсиба" указывает, что в I кв. 2021г добыча газа компанией выросла на 5,6% год к году до 20,15 млрд куб. м, а жидких УВ - на 2,7% год к году до 3,13 млн т. Общая добыча углеводородов увеличилась на 6,4% год к году до 1,76 млн барр. н.э./сутки. Объем реализации газа вырос на 3,6% год к году до 21,43 млрд куб. м.

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