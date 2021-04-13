Saxo Bank рекомендует инвесторам переходить в акции компаний циклических секторов, которым пойдет на пользу восстановление экономики и рефляционная обстановка, говорится в комментарии банка.

"Мы считаем, что с учетом рефляционных рисков, инвесторам следует рассмотреть ребалансировку в пользу сырьевого сектора и высококачественных компаний с низкой долговой нагрузкой. Повышение доходности облигаций, вероятно, снизит оценки акций во многих спекулятивных сегментах: в техсекторе, электронной коммерции, игровой индустрии, "зеленой трансформации" и в области биотеха. В том числе и поэтому мы рекомендуем переход в циклические секторы, которым пойдет на пользу восстановление экономики и рефляционная обстановка", - отмечает менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплейс.

Tesla, NIO и GameStop - акции, показавшие наиболее активный оборот среди клиентов Saxo Bank в I кв. 2021г., говорится в комментарии. "Мировой рынок акций в первом квартале продолжил рост при повышенной волатильности. Особенно можно выделить категорию акций компаний, по которым институциональные инвесторы держали большие спекулятивные "короткие" позиции (на понижение): как GameStop и AMC. Многие из них по-прежнему интересны розничным трейдерам благодаря активности на форумах reddit - wallstreetbets, хотя ажиотаж на них снизился. Мы не перестаем напоминать инвесторам о необходимости быть осторожными и тщательно оценивать риски, торгуя такими чрезвычайно волатильными акциями", - отмечает эксперт банка.

По его мнению, акции Tesla Inc. сохраняют популярность среди клиентов Saxo Bank не в малой степени за счет перспектив компании в сфере беспилотных автомобилей. Усиление конкуренции в Азии и в Европе ставит под вопрос текущую переоценку, но Tesla продолжает опережать прогнозы, продав за первый квартал 170 тыс. автомобилей. Это в значительной степени обусловлено всплеском продаж Model Y в Китае, оказавшим в краткосрочном масштабе дополнительную поддержку акциям. Однако перспективы возможности генерировать положительные денежные потоки у Tesla, на взгляд Куплейса, остаются проблематичными, учитывая рост конкуренции, за которым инвесторам нужно следить в длительной перспективе.

"Среди клиентов из Восточной Европы наиболее популярными оказались акции Alibaba Group Holdings, которые в IV кв. 2020г оказались под давлением из-за рисков, связанных с возможными штрафами и ограничениями в бизнес деятельности со стороны китайских антимонопольных служб, - указывает Куплейс. - Несмотря на отличные финансовые результаты по итогам прошлого года, акции торговались в боковом тренде, не восстановившись до своих максимальных значений. Далее следовали акции крупнейших компаний технологического сектора: Apple Inc., Amazon.com Inc. и Microsoft Corp.".

После успешного старта в январе 2021г, смещение фокуса инвесторов на акции компаний из реального сектора экономики и риски, связанные с ростом доходности американских казначейских бумаг, спровоцировали коррекцию данных акций в феврале и марте, напоминает эксперт Saxo Bank. Это подогрело интерес со стороны розничных клиентов, которые не успели заработать на росте технологического сектора в прошлом году и решили добавить данные акции в портфель с надеждой на краткосрочный характер падения.

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