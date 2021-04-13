Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль во вторник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 руб./$1 и на уровне 92,0-93,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта слабо меняется к доллару и евро на фоне возможного уже на этой неделе введения новых санкций со стороны США и ЕС по политическим причинам. Фактором поддержки для рубля выступают растущие котировки нефти, которые после снижения в течение шести сессий подряд укрепляются. Поводом для определенного оптимизма трейдеров является информация об ускорении проведения массовой вакцинации в Европе, где началась третья волна пандемии. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54% и составила $63,29 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI прибавила 0,67% и составила $59,72 за баррель. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,5-78,5 в паре с долларом и на уровне 92,0-93,0 в паре с европейской валютой", - отмечает Тузов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.