Вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ во вторник утром - ПСБ

Вероятно преобладание покупок на отечественном рынке акций в начале торговой сессии во вторник, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ),

"Учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях на старте торгов во вторник, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе дня позитивные настроения на российском рынке могут сохраниться, что будет способствовать дальнейшему подъему индекса. При этом закрытие нашего рынка определит изменение внешней конъюнктуры на фоне публикации макростатистики из США", - указывает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.