Торги индекса Мосбиржи начнутся с повышения в пределах 0,3% во вторник - "Алго Капитал"

Торговая сессия по индексу Мосбиржи начнется с повышения в пределах 0,3% во вторник, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,3%, в диапазоне 3520-3535 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3500, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3570 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать быстрое масштабное повышение указанного индекса", - прогнозирует эксперт.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос.

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