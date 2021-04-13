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13 апреля 2021 года 09:33
Торги индекса Мосбиржи начнутся с повышения в пределах 0,3% во вторник - "Алго Капитал"
Торговая сессия по индексу Мосбиржи начнется с повышения в пределах 0,3% во вторник, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,3%, в диапазоне 3520-3535 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3500, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3570 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать быстрое масштабное повышение указанного индекса", - прогнозирует эксперт. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики во вторник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США, отмечает Манжос. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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