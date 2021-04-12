При курсе в 80 руб./$1 ЦБ может приостановить покупку валюты по бюджетному правилу - ING Bankу

При курсе в 80 руб./$1 ЦБ РФ может рассмотреть вопрос о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу, говорится в комментарии главного экономиста ING Bank Дмитрия Долгина.

Эксперт напоминает, что во вторник будут опубликованы данные внешнего долга РФ за 1К21, которые дополнят картину платежного баланса за 1К21, опубликованного ранее.

"Вероятнее всего, корпоративный внешний долг, с поправкой на эффект валютной переоценки, не претерпел изменений, и практически весь чистый отток частного капитала на 12 млрд долларов за 1К21 был вызван ростом иностранных активов банков и нефинансового сектора, что отражает низкий уровень доверия локальных экономических агентов. Негативный эффект на рубль усиливается оттоком иностранных инвестиций из ОФЗ на $3,3 млрд за 1К21, и в сочетании с более слабым, чем ожидалось, торговым балансом, вынуждает нас ухудшить ожидания по курсу рубля до 75-80 руб./$1 на 2К21. Мы не исключаем, что при курсе в 80 руб./ $1 ЦБ может рассмотреть вопрос о приостановке покупок валюты по бюджетному правилу, аналогично III-IV кв. 2018г", - полагает Долгин.

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