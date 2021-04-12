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12 апреля 2021 года 18:41
Котировки бумаг Alibaba имеют значительный потенциал восстановления - "Фридом Финанс"
Котировки бумаг Alibaba имеют значительный потенциал восстановления, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Alibaba считает конфликт с властями завершенным: компания готова выплатить рекордный штраф и поменять регламенты для магазинов-партнеров. На этой новости акции IT-гиганта на торгах в Гонконге росли на 8%. На американской NYSE на премаркете депозитарные расписки перед открытием сессии в плюсе более чем на 6%.Все указывает на то, что конфликт действительно исчерпан. В противном случае руководство Alibaba не взяло бы на себя смелость объявить, что претензий в адрес компании больше не будет", - указывает Емельянов. Эксперт отмечает, что сумма штрафа, которая составляет 18 млрд юаней ($2,75 млрд) составляет всего 1% от совокупной выручки компании с 2015 по 2020 год, когда - согласно мнению антимонопольной службы - маркетплейс пользовался необоснованными преимуществами против конкурентов. "Иначе говоря, несмотря на большой объем, выплата несоизмерима с реальным размером бизнеса Alibaba и с тем, сколько он получит за счет эксклюзивных контрактов с магазинами-партнерами. Косвенно это подтверждает, что суть спора носила больше политический, чем деловой характер. Alibaba не раскрывает, какая доля контрактов приходится на эксклюзивных партнеров, но уверяет, что она невелика. Это значит, что новые ограничения, взятые компанией на себя, не должны отразиться на темпах роста выручки", - пишет аналитик "Фридом Финанс". Динамика продаж по большей части будет снижаться из-за насыщения рынка, полагает Емельянов. В этом году компания, скорее всего, снизит прирост выручки до 14-15% против 45-46% в год за предыдущие пять лет. "Однако, учитывая, что Alibaba сейчас торгуется заметно дешевле конкурентов, ее бумаги имеют значительный потенциал восстановления. На горизонте до года целевая цена по расписке BABA составляет $290 (+30% к текущей цене). В течение ближайших недель котировки могут отыграть выше $260 (+16%)", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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