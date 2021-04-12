"Финам" рекомендует покупать акции NextEra Energy с прогнозной ценой $109,3

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции NextEra Energy с прогнозной ценой $109,3 за штуку в перспективе 12 месяцев с расчетом на тренд декарбонизации. Предполагаемый потенциал роста составляет 41% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых отмечает следующие позитивные факторы для покупки бумаги:

- возобновляемая энергетика стала быстрорастущим сегментом в 2020 году несмотря на кризис и общий спад потребления;

- компания нарастила инвестиционную программу для обеспечения растущего спроса на чистую энергию, видно увеличение плана по системам накопления, которые улучшат экономику СЭС и ВЭС;

- капвложения позволят добиться расширения бизнеса, роста прибыли и дивидендов, а также увеличения рыночной доли;

- менеджмент эффективно контролирует эксплуатационные и топливные расходы, что даже в кризисный год позволило повысить рентабельность;

- долгосрочные контракты на поставку энергии с ВЭС и СЭС снижают волатильность выручки;

- эмитент анонсировал квартальный дивиденд в размере $0,385 на акцию (годовой дивиденд 2021П, таким образом, составит $ 1,54 на акцию (+10% г/г) с доходностью примерно 2%, что сопоставимо с рынком).

NextEra Energy является одним из крупнейших в мире производителей альтернативной электроэнергии.

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