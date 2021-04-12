BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Arista Networks, Toll Brothers, Albemarle, Fastenal Co. и NextEra Energy, говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на текущей неделе мы включаем Arista Networks. Компания является одним из крупнейших поставщиков облачных сетевых решений для интернет-компаний, провайдеров облачных сервисов и ЦОД нового поколения. Arista дополнила портфель предложений для операторов связи и крупных предприятий набором решений для рынка кампусных сетей и магистральных коммутаторов. Технологии компании совершили прорыв на рынке решений для крупных предприятий и поставщиков облачных услуг, и Arista может обеспечить стабильный рост выручки и EPS в годовом сопоставлении в течение 2021 года", - отмечают эксперты.

Аналитики инвесткомпании вернули в свой рейтинг Toll Brothers - одну из крупнейших строительных компаний в сегменте элитной недвижимости. "Мы ожидаем хорошей конъюнктуры жилищного рынка за счет по-прежнему низких ставок по ипотеке, благоприятных демографических трендов, а также длительного недопроизводства. Toll Brothers отмечает самый значительный рост рынка за 30 лет. Сохраняя лидерство в категории элитного жилья, компания расширяется, заходя на рынок доступного жилья для миллениалов", - пишут эксперты.

Сохранен в топ-5 Albemarle - ведущий производитель лития для аккумуляторов электрокаров. "Мы ждем повышения цен во II полугодии 2021 года и роста выручки Albemarle в 2022 году. По нашим прогнозам, совокупный годовой рост рынка лития составит 30% в 2021-2025 гг., что благоприятно отразится на результатах Albemarle", - указывают аналитики BCS Global Markets.

"У нас по-прежнему позитивный взгляд на компанию Fastenal Co., которая реализует промышленные и строительные материалы в 2100 магазинах и 1100 точках продаж. Fastenal генерирует существенный объем денежных средств и демонстрирует сильные балансовые показатели. Менеджмент уверен в долгосрочных перспективах и неоднократно повышал дивиденды за последние 2 года", - отмечают эксперты.

Прочные позиции, на взгляд аналитиков инвесткомпании, у NextEra Energy, поставщика регулируемых и нерегулируемых продуктов и услуг в сфере электроэнергетики. "Мы ожидаем, что NextEra выиграет за счет продолжающегося роста численности населения на обслуживаемых территориях и в результате повышенного внимания администрации Джо Байдена к возобновляемым источникам энергии. NextEra стабильно повышает дивиденды, прогнозируемые темпы роста выплат в 2020-2023 гг. составляют около 10%", - пишут аналитики.

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