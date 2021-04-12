"КИТ Финанс Брокер" добавил в "Top Picks" акции "Газпром нефти", убрав "Юнипро"

Бумага Цена* (руб) Таргет Идея МТС 338,5 400 Стабильный бизнес, высокий фиксированный дивиденд Газпром нефть 363 400 Высокие цены на нефть в рублях Сургутнефтегаз, ап 37,69 45,00 Страховка по девальвации рубля, высокий дивиденд Энел Россия 0,937 1,00 Восстановление финансовых показателей, высокие дивиденды в будущем Mail.ru Group 2180 2550 Перспективы развития новых направлений и вывод активов на IPO Совкомфлот 90 100 Защитная бумага с высокой дивидендной доходностью Полюс 14700 18500 Рост финансовых показателей за счёт роста цен на золото и девальвации рубля АФК "Система" 31,20 40,0 Вывод в 2021г на IPO активов холдинга

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" добавили в портфель акций РФ "Top Picks" акции "Газпром нефти", убрав "Юнипро", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. Таким образом, в портфель включены 8 компаний, которые, по оценке экспертов, имеют оптимальное соотношение риск-доходность: "МТС", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" (ап), "Энел Россия", Mail.ru Group, "Совкомфлот", "Полюс" и АФК "Система". Портфель "Top Picks" (структура - 100% акций с горизонтом инвестирования 1-3 года):* - цена на момент включения акций в портфель По итогам прошедшего месяца акции "Юнипро" дошли до нашего целевого уровня - 3 руб., доходность инвестиций составила +9,2%, констатируют эксперты "КИТ Финанс Брокер". Включенная в обновленный "Top Picks" "Газпром нефть" опубликовала финансовые результаты за 2020 .по МСФО. Выручка компании по итогам года сократилась на 19,5% по сравнению с 2019г - до 1999 млрд руб. на фоне падения спроса и цен на нефть и нефтепродукты из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и влияния от распространения коронавируса, отмечается в комментарии "КИТ Финанс". Чистая прибыль "Газпром нефти" упала на 70,6% - до 117,7 млрд, но по итогам IV кв. 2020г выросла почти в 2,9 раза на фоне восстановления цен на нефть и валютной переоценки долга. Таким образом, финальный дивиденд на акцию "Газпром нефти" составит 7,5 руб., текущая дивидендная доходность 2%. Кроме этого. эксперты инвесткомпании отметили, что пока "Газпром нефть" лучше всех нефтяников справилась с вызовами 2020г, особенно на операционном уровне. Добыча углеводородов "Газпром нефти" осталась на уровне прошлого года - это лучший показатель в отрасли. "Мы рекомендуем покупать акции "Газпром нефти" по текущим ценам, с целевым ориентиром 400 руб. На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти с мая 2021г По словам Александра Новака, Россия увеличит добычу нефти в мае-июле на 114 б/с. Таким образом, планомерное наращивание добычи нефти, положительно скажется на финансовых показателях российских нефтяников. Кроме этого, цены на нефть в рублях вновь достигли 5000 руб. за бочку - это выше уровня 2019 - 2020гг", - заключают аналитики "КИТ Финанс Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.