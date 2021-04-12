Рубль на текущей неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 76,0-78,5 руб./$1 - Банк "Открытие"

Рубль на текущей неделе, скорее всего, будет находиться в диапазоне 76,0-78,5 руб./$1, отмечается в комментарии экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Андрея Никандрова.

"Рубль сейчас находится под давлением внешнеполитической ситуации - конфликта на востоке Украины и ожидаемых санкций со стороны США. Зарубежные инвесторы принимают в расчет эти риски и не стремятся инвестировать в российские активы, что и стало вероятной причиной ослабления курса на прошлой неделе. По нашему мнению, в ближайшее время неопределенность сохранится. На этой неделе можно ожидать небольшого ослабления рубля относительно текущих уровней, курс будет находиться в диапазоне 76-78,5 руб./$1", - отмечает Никандров.

Вместе с тем фундаментально рубль, по мнению эксперта, выглядит недооцененным: цена на нефть держится вблизи локальных максимумов и средних уровней 2019г, а ограничения на международный туризм сдерживают спрос на валюту со стороны населения. Если фактические санкции со стороны США окажутся относительно мягкими, а противостояние на Украине начнет затухать, рубль сможет вернуть часть утраченных позиций, полагает Никандров.

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