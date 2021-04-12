Уровень 70-72 руб./$1 остается труднодостижимым даже при нейтрализации геополитического фактора - Росбанк

Уровень 70-72 руб./$1 остается труднодостижимым даже при нейтрализации геополитического фактора, говорится в комментарии Росбанка.

"Первая оценка платежного баланса за 1К21 показала, что приток валюты сильно замедлился: торговый баланс составил лишь $24,4 млрд (-26.3% г/г), а профицит текущего счета сократился до $16,8 млрд (-26,9% г/г). При этом основным "возмутителем спокойствия" стал товарный импорт (достиг $63,1 млрд, +12,3% г/г), тогда как экспорт в номинальном выражении составил $87,5 млрд (-2,0% г/г). Причиной для столь интенсивного восстановления импорта остается устойчивый спрос на товары конечного пользования, а также дефицит запасов промежуточных товаров в промышленности, сокращение которых стало естественной защитной (не оправдавшей себя) стратегией в 2020 году", - отмечают эксперты Росбанка.

По их мнению, на стороне финансового счета стоит выделить несколько деталей. Во-первых, отток инвестиций из вторичного сегмента гособлигаций составил $3,3 млрд, что стало антирекордом с 2018г. Данный показатель соответствует наблюдаемым оттокам средств в последние полтора месяца, однако указывает на падение номинального объема иностранных инвестиций до 2,95 трлн руб., указывают аналитики банка.

Во-вторых, чистое погашение обязательств банками и другими секторами было минимальным ($-0,9 млрд и $0,0 млрд, соответственно) за счет перераспределения компонент обязательств. В-третьих, наращивание финансовых активов также соответствовало сезону: банки увеличили активы на $6,5 млрд, вероятно, благодаря притоку экспортной выручки на счета предприятий, а прочие сектора увеличили активы на $6,9 млрд с большим перевесом в пользу прямых инвестиций.

"Все вместе указывает на то, что фундаментальные факторы рубля сместились не в его пользу - спрос на импорт и зарубежные инвестиции при относительной слабой привлекательности локальных активов указывают на необходимый рост премии за риск в процентных ставках и валюте. В текущих условиях это сигнализирует о том, что даже в условиях нейтрализации геополитических факторов пространство ниже 70-72 в паре USD/RUB становится все более труднодостижимым", - резюмируют эксперты Росбанка.

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