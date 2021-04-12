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12 апреля 2021 года 12:13
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций Polymetal с целью 1960 руб
"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1960 рублей за штуку и стоп-лоссом 1350 рублей", говорится в комментарии. Эксперты указывают следующие аргументы в пользу покупки бумаг: - 11 мая 2021 года возможно увеличение веса в MSCI Russia - вероятный приток до $200 млн; - компания может стать участником индекса GDX в июле-августе 2021 года; - на "Дне инвестора" 27 апреля 2021 года компания может обновить информацию по проектам и потенциальным сделкам M&A; - высокие цены на драгметаллы позволяют выплачивать спецдивиденды (ожидаемая дивидендная доходность в 2021-2022гг. - 9-10%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-POLYMETAL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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