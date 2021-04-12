"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций Polymetal с целью 1960 руб

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Polymetal с целью 1960 рублей за штуку и стоп-лоссом 1350 рублей", говорится в комментарии.

Эксперты указывают следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- 11 мая 2021 года возможно увеличение веса в MSCI Russia - вероятный приток до $200 млн;

- компания может стать участником индекса GDX в июле-августе 2021 года;

- на "Дне инвестора" 27 апреля 2021 года компания может обновить информацию по проектам и потенциальным сделкам M&A;

- высокие цены на драгметаллы позволяют выплачивать спецдивиденды (ожидаемая дивидендная доходность в 2021-2022гг. - 9-10%).

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