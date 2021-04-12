Проведение обратного выкупа может стать драйвером роста котировок акций Норникеля - "Атон"

Проведение обратного выкупа может стать драйвером роста котировок акций "Норникеля", говорится в комментарии "Атона".

"Мы рассматриваем проведение обратного выкупа как положительный драйвер стоимости акций "Норникеля", предполагая, что акции будут выкупаться с рынка и что выкупленные собственные акции будут погашены. На наш взгляд, если "Норникель" успешно преодолеет нынешние операционные трудности, а рыночная конъюнктура останется благоприятной, последние дивиденды, предусмотренные текущим акционерным соглашением, могут сохраниться на том же уровне - что, по нашим расчетам, обеспечит доходность около 11%.С точки зрения оценки компания остается очень привлекательной, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 5,4x против своего собственного 5-летнего значения 6,8x", - пишут эксперты "Атона".

Компания снизила сумму финальных дивидендов за 2020г до 1021 руб./акцию (общая сумма дивидендов 161,6 млрд руб., доходность 4,1%), что составляет 50% величины свободного денежного потока за год, отмечается в комментарии инвесткомпании. Дивидендная доходность за год составила солидные 6,7%. Дата закрытия реестра - 1 июня. В то же самое время компания объявила об обратном выкупе на $2,0 млрд. Это, по мнению аналитиков "Атона", достаточно значительный объем, эквивалентный стоимости 4,1% размещенных акций, 10 среднедневным объемам торгов (как акциями, так и ГДР) и 11% стоимости free-float (составляющего 38%).

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