ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Норникеля с прогнозной ценой 27214 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг ГМК "Норильский никель" с прогнозной ценой 27214 рублей за штуку, говорится в обзоре банка.

"Мы полагаем, что сокращение дивидендных выплат позволит "Норникелю" повысить финансовую устойчивость с учетом существенного роста капитальных затрат в текущем году. Вместе с тем решение о переходе на новую формулу расчета дивидендов в 2021 году и далее может оказать давление на котировки, - пишут эксперты в комментарии ПСБ. - В краткосрочной перспективе проведение обратного выкупа акций, на наш взгляд, поддержит инвестиционную привлекательность компании. Мы положительно оцениваем достижение крупнейшими акционерами компромисса по вопросу о выплате дивидендов, а также сам факт выплаты финального дивиденда за 2020 год. Сохраняем нашу рекомендацию "покупать" с целевой ценой 27214 рублей за бумагу".

Как сообщалось, Совет директоров ПАО "ГМК "Норильский никель" рекомендовал выплатить по результатам 2020 года 1021,22 рубля на одну обыкновенную акцию. Также основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос", "РусАл" и Crispian - достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций "Норникеля" на сумму до $2 млрд до конца 2021 года. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании.

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