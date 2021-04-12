BCS Express открыл торговую идею: покупать акции PayPal с целью $300

BCS Express 7 апреля 2021 года открыл торговую идею "покупать акции PayPal с целью $300 за штуку". Цена входа: $267, потенциальная доходность: 12,3%; горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик BCS Express Павел Гаврилов отмечает следующие факторы в пользу инвестидеи:

- Пандемия увеличила электронную коммерцию и дала дополнительный стимул для использования систем электронной оплаты счетов. PayPal один из крупнейших представителей отрасли извлек из этого огромную выгоду.

- Финансовые результаты компании улучшаются из года в год и выглядят устойчиво. Компания смогла обогнать по выручке Visa, а Mastercard еще и по прибыли.

- PayPal продолжает расширение и занимается экспансией на рынке мобильных платежей, а также выходит на рынок криптовалют. Обновленная стратегия до 2025г предполагает, что практически каждый аспект бизнеса удвоится. Развитие экосистемы является ключом к выполнению данной стратегии.

- PayPal использовал слабость Alibaba на китайском рынке финтехов. В конце 2020г была завершена сделка по покупке GoPay. Теперь PayPal полностью контролирует китайскую компанию, что дает возможности для соперничества.

- Средний консенсус-прогноз по данным Refenitiv составляет $309, большинство из 49 рекомендаций на покупку. Лишь 6 - держать, и ни одной - продавать.

- С технической стороны акции PayPal после обновления исторического максимума в феврале перешли в коррекцию. Это позитивно, так как была снята перекупленность с дневного и недельного RSI. Сейчас акции начали восстанавливаться, а закрепление выше 50-дневной скользящей средней может усилить импульс роста.

Также аналитик BCS Express указывает и на вероятные риски:

- Важным риском является завершение работы с платформой EBAY, которая обеспечивает около 7% всех платежей. Клиент важный и его потеря может негативно сказаться на акциях в среднесрочной перспективе.

- Общерыночная коррекция, на фоне роста ставок.

- Усиление конкуренции со стороны других финтехов, платежных систем и банков.

- Для бумаг PayPal характерна повышенная волатильность. Необходимо учитывать, что в акциях может сохраняться высокая амплитуда колебаний.

PayPal Holdings - крупнейшая дебетовая электронная платежная система, у истоков которой стоял Илон Маск.

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