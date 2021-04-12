Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 77,0-78,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 77,0-78,0 руб./$1 и на уровне 91,5-93,0 руб./EUR1, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта снижалась к доллару и евро в течение прошлой недели на усилении перспектив возможных новых санкций из-за геополитической напряженности. Инвесторы выходят из активов развивающихся рынков, что также оказывает давление на курс рубля. Цены на нефть продолжают снижение на перспективах слабого восстановления спроса из-за масштабной третьей волны пандемии в Европе и Азии. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась 9 апреля на 0,24% и составила $63,05 за баррель. Цена майских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,29% и составила $59,43 за баррель. В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 77,0-78,0 в паре с долларом и на уровне 91,5-93,0 в паре с европейской валютой", - отмечает Тузов.

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